Insgesamt 1.700 Euro an Spenden an Michael Meier und seine Familie wurden am Samstag, 29. Jänner in Lexnitz übergeben.

LEXNITZ. Am Weihnachtsbauernhof der Familie Zuwach war in ab der Adventzeit eine Spendenbox aufgestellt, dabei wurden von den Besuchern insgesamt 1.200 Euro gespendet. Landesrat Gottfried Waldhäsul beteiligte sich an der Aktion zusätzlich mit einer Spende von 500 Euro.

Michael Meier konnte selbst leider nicht mit dabei sein, da er sich auf Reha befindet.