70. Geburtstag von Rot Kreuz Multifunktionär Ing. Edwin Wandl

Am 16. April feierte unser Rot Kreuz Mitglied Edwin Wandl seinen 70. Geburtstag.

Aufgrund der Corona Pandemie konnte erst jetzt seitens der Bezirksstellenleitung gratuliert werden.

Ing. Edwin Wandl kann man ruhigen Gewissens als Multifunktionär beim Roten Kreuz bezeichnen.

Von 1990 bis 2011 war er Bereichskommandant des Waldviertels, aber auch an der Rot Kreuz Bezirksstelle Waidhofen/Thaya war er in zahlreichen Funktionen aktiver Mitarbeiter.

So war er Chef des Stabes im Bezirkskommando, Mitglied des Wahlkomitees und er übt noch immer die Funktion des Delegierten zur Generalversammlung sowie Bezirksstellenschriftführer aus.

Zahlreiche Auszeichnungen erhielt er im Laufe seiner Tätigkeit beim Roten Kreuz. Darunter auch die K-Medaille in Gold. Die höchste aller Auszeichnungen im Bereich Großschadens- und Katastrophenwesen des Roten Kreuzes Niederösterreich.

Lieber Edwin, wir gratulieren nochmals zu deinem runden Geburtstag und danken für den unermüdlichen Einsatz für das Rote Kreuz. Vor allem Gesundheit und natürlich viel Glück sollen dich in den kommenden Jahren begleiten, wünscht Bezirksstellenleiter Günter Stöger im Namen der Kameraden des Roten Kreuzes Waidhofen/Thaya.