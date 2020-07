Bernharad Zimmermann präsentiert "Casanova"

WAIDHOFEN. Der Musiker Bernhard Zimmermann hat es wieder geschafft und ein neues Album raus gebracht. Dies trägt den klingenden Namen "Casanova " Noch vor der offiziellen Veröffentlichung weltweit am 1. Oktober 2020, und vor einer Reihe an Konzerten im nächsten Jahr, präsentierte er ganz "Still und Persönlich" sein neues Album und lud zum "Meet and Greet" bei Eunike Grahofer im Naturladen ein. Der Einladung folgten natürlich zahlreiche Fans und ließen sich das neue Wer von Zimmermann persönlich signieren. Zu kaufen gibt es die Cds noch bis Oktober zum Sonderpreis im Naturladen von Grahofer und bei Kargl zu kaufen.