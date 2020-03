Der Verein zur Förderung und Aufrechterhaltung der Dorfgemeinschaft in Grossau veranstaltet am 13. März von 18.00-21.00 und Samstag den 14. März von 9.00-12.00 wieder seinen Kinderkleiderbazar. Sie können wieder in knapp 10.000 Artikel stöbern. Von Babykleidung bis zum fetzigen Teenageroutfit ist für alle wieder etwas dabei. Nicht zu vergessen die große Auswahl an Spielen, Büchern Fahrrädern und Schuhen.