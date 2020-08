Große Freude beim Reit-und Fahrverein Gestüt St. Patrick

Vor kurzen fanden in St. Patrick Reitprüfungen statt.

EBERWEIS. Am 23.07.2020 fanden bei Familie Piffl am Gestüt St. Patrick in Eberweis die Sonderprüfungen zu Reiterpass, Reiternadel und großem Hufeisen statt.

Als Richter waren Brigitta Keiblinger und Martin Goiser im Einsatz. Die Hausherrin und Trainerin Mathie Piffl bereitete die Teilnehmerinnen hervorragend auf die Prüfungen vor.

Die Reiternadel erhielten Viktoria Pokorny und Paula Wenighofer. Die Dressurreiternadel bekam Julia Hauer. Valentine Flicker, Chiara Frasl und Tabea Steiner verdienten sich den Reiterpass. Das Große Hufeisen erritten sich Christina Granner, Stefanie Granner und Lisa-Marie Neumaier.