Ein Schlüssel aus Plastik auf einer Herdplatte sorgte für Rauchentwicklung. Baustellen erschweren Feuerwehreinsatz.

WAIDHOFEN. In einer Wohnung am Hauptplatz in Waidhofen kam es zu einem Brand. Ausgelöst wurde dieser von einem Plastikschlüssel, der auf einer eingeschalteten Herdplatte lag. Durch die Hitze verschmorte dieser und es kam zu einer Rauchentwicklung. Glücklicherweise löste der Heimrauchmelder aus. Durch die anwesenden Bewohner bzw. Nachbarn wurde der Herd ausgeschaltet und bereits für eine Belüftung der Wohnung gesorgt.

Von den Baustellen im Sommer bleiben auch die Einsatzkräfte nicht verschont. Bereits beim Besetzen der Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr Waidhofen wurde deshalb der Anfahrtsweg festgelegt, um den Einsatzort bestmöglich erreichen zu können - der Bereich um die Böhmgasse ist ja aktuell gesperrt.

Nach der Lageerkundung durch den Einsatzleiter vor Ort konnte rasch Entwarnung gegeben werden, da es zu keiner weiteren Brandentwicklung gekommen war und auch die Nachkontrolle mit der Wärmebildkamera verlief glücklicherweise ergebnislos. Durch die Einsatzkräfte wurden die Plastikablagerungen vom Herd abgekratzt und entsorgt.