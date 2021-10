Waidhofner Unternehmen gewinnt Award

Copia Skillmanagement aus Waidhofen machte den 2. Platz beim Constantinus Award.

WAIDHOFEN. Copia skillmanagement (Forum für Persönlichkeitsentwicklung) wurde 2006 gegründet. Kernkompetenzen derUnternehmensberatung ist Organisationsentwicklung mit dem Schwerpunkt Trainings/ Seminare für Lehrlinge und Ausbilder, ebenso Führungskräfte- und Teamentwicklungen.

Für das Projekt „ Teambuilding trotz Social distancing“ gewann das Unternehmen einen Award. Durch die Umstellung auf Homeoffice wurden neue Mitarbeiter vor große Herausforderungen gestellt. Mit einem Tool kann Teamentwicklung und –building trotz Pandemie stattfinden. Durch die „Escape the Room-Challenge sind Teams gefordert, MITEINANDER an einem Strang zu ziehen, gemeinsam Rätsel zu lösen und Teamaufgaben zu meistern – ohne physischen Kontakt.

Sowohl die Arbeitsorganisation und –teilung als auch Kommunikationsprozesse, Lösungsorientierung und Out-of-the-Box-Denken stehen dabei im Fokus. Gleichzeitig ist jedes Teammitglied eingeladen, die eigenen Kompetezen in Bezug auf Durchhaltevermögen, Selbstmotivation, Qualitätsbewusstsein und Zeitmanagement zu reflektieren.