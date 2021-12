WEB Windenergie AG: Großer Zeichnungserfolg bei Kapitalerhöhung

88 Prozent der Neuen Aktien schon während der Bezugsfrist gezeichnet

PFAFFENSCHLAG. Die WEB Windenergie AG (W.E.B) beendet ihre Kapitalerhöhung mit einem beachtlichen Zeichnungserfolg. Aufgrund der enormen Nachfrage nach den Neuen Aktien wurde die Kapitalmaßnahme bereits am zweiten Tag der öffentlichen Angebotsfrist frühzeitig geschlossen.

Schon während der Bezugsfrist, in deren Verlauf die Neuen Aktien nur auf Basis von Bezugsrechten gezeichnet werden konnten, waren für rund 88 Prozent der Neuen Aktien Zeichnungsscheine bei der WEB Windenergie AG eingelangt; dies entspricht einer Investitionssumme von rund 21,5 MEUR. Das öffentliche Angebot über die übrigen 12 % (rund 3,7 MEUR) war bereits am zweiten Tag der Angebotsfrist deutlich überzeichnet. Unter Ausnutzung von Bezugsrechten betrug der Ausgabepreis der Neuen Aktien 85,00 EUR. Das Bezugsrechtsverhältnis war mit 10:1 festgelegt worden, sodass für jeweils zehn bestehende Aktien eine Neue Aktie gezeichnet werden konnte. Der Ausgabepreis ohne Ausnutzung von Bezugsrechten betrug 105,00 EUR. Die Überzeichnung machte eine teilweise Kürzung der Zuteilung erforderlich: Bei allen Zeichnern, die mehr als 150 Neue Aktien erwerben wollten, werden 150 Aktien fix zugeteilt und die darüber hinausgehende Stückzahl um 43,34 % reduziert. Zeichnungen bis zu 150 Aktien werden zu 100 % bedient. Die Eintragung im Firmenbuch wird in dieser Form beantragt.

Insgesamt beläuft sich das gezeichnete Volumen der Emission auf 25,2 MEUR. Das Geld wird zur Finanzierung großer Projekte verwendet. Dazu Vorstandsvorsitzender Frank Dumeier: „Die Kapitalerhöhung sichert unseren Wachstumskurs der kommenden Jahre, in dessen Rahmen wir unsere Erzeugungskapazitäten inner- und außerhalb Europas verstärkt ausbauen wollen.“ Konkret setzt das Waldviertler Unternehmen derzeit Windkraft- und Photovoltaikprojekte in Österreich, Italien und den USA mit einer Gesamtleistung von mehr als 70 MW um. „Der enorme Erfolg dieser Transaktion verdeutlicht, dass wir nicht nur die richtigen Antworten auf grundlegende Fragen der Energiewende haben, sondern auch ein attraktives Angebot für Investoren“, ergänzt W.E.B-Finanzvorstand Michael Trcka.