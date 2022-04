Das Wissenstest-Spiel (10- und 11-jährige) und der Wissenstest (12- bis 16-jährige) der Feuerwehrjugend des Bezirkes fand im Feuerwehrhaus Modsiedl statt. Erstmalig waren auch Mitglieder der Feuerwehrjugendgruppe Waidhofen mit dabei.

BEZIRK. Das Wissenstest-Spiel und der Wissenstest der Feuerwehrjugend dient der Sicherung und dem Nachweis der Ausbildung in der Feuerwehrjugend. Es umfasst einen schriftlichen Teil und einen Stationsbetrieb für die praktische Kenntnisse. Dabei werden Fragen zu den Themen Dienstgrade, Ausrüstung für den Brandeinsatz, Ausrüstung für den technischen Einsatz und Kleinlöschgeräte gestellt. Doch auch verschiedene Knoten wurden in der Praxis abgefragt und mussten dem Bewerterteam vorgezeigt werden. All diese Stationen meisterten die angetretenen Mitglieder der im Vorjahr gegründeten Feuerwehrjugend Waidhofen mit Bravour und konnten damit die gestellten Aufgaben mit Erfolg erfüllen.

Bei einem Rahmenprogramm hatten alle Teilnehmer die Möglichkeit, ein Echtfeuer mit einem Handfeuerlöscher unter professioneller Anleitung zu löschen. Anschließend überreichten Vertreter des Bezirks- und Abschnittsfeuerwehrkommandos den erfolgreichen Teilnehmern die begehrten Leistungsabzeichen und gratulierten zu der hervorragenden Leistung.