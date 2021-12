Am Abend des 21. Dezember wurden die Feuerwehr Dietmanns und Groß-Siegharts-Stadt zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person gerufen. Am Einsatzort auf der Straße Richtung Götzles angekommen, zeigte sich ein stark beschädigter PKW, welcher gegen einen Baum geprallt ist. Der Lenker war zum Glück unverletzt. Die Versorgung des Lenkers wurde durch das Rote Kreuz Waidhofen/Thaya übernommen, welches mit einem RTW und einem First Responder-Team im Einsatz war. Da der PKW so stark beschädigt war, dass eine Bergung mit der Seilwinde nicht funktionieren würde, wurde die Feuerwehr Groß-Siegharts-Stadt mit dem Lastfahrzeug und Ladekran zum Einsatz gebracht. Die zwei eingesetzten Feuerwehren mit 28 Mitgliedern und 6 Fahrzeugen, standen unterstützt durch zwei Polizeistreifen ca. 1,5 Stunden im Einsatz.

Fotos: FF Dietmanns (Kugler Josef) und FF Groß-Siegharts-Stadt (Wesely Bernd)