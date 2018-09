Begeisterter Gewinner beim „Rock Around the Clock“-Gewinnspiel

14.09.2018, 11:21 Uhr

Erfolgreicher Gewinn für Herrn Lebersorger

Sowohl die Gäste als auch das Team von Farbe & Wohnen Müllner sind der Meinung, dass der Abend alle Erwartungen übertroffen hat: „Die Old School Basterds haben bei uns im Haus die Rockabilly-Ära aufleben lassen“ meint Geschäftsführer Ingenieur Lukas Müllner. „Unsere Gäste haben sich blendend unterhalten und so mancher hat das Tanzbein geschwungen“.

Neben der Verlosung mehrerer Tagespreise hatten die Besucher der Veranstaltung auch die Möglichkeit, am großen Gewinnspiel der Wohnunion teilzunehmen. Im August erfolgte schließlich die große Hauptverlosung. Der glückliche Gewinner ist Franz Lebersorger, Kunde von Farbe & Wohnen Müllner.„Ich bin begeistert über meinen Gewinn! So wird mir der unterhaltsame Abend noch lange in Erinnerung bleiben. Nun freue ich mich schon darauf, meinem Zuhause einen neuen Schliff zu geben. Besten Dank an Lukas Müllner sowie die gesamte Wohnunion“, strahlte der Gewinner.