RAABS. Eine rauschende Nacht erwartet alle Feierwütigen am Samstag, dem 5. August wieder beim Forever Young 2017 *The Reunion*, veranstaltet vom Jugendverein Raabs. Die wildeste Partynacht des Jahres steigt ab 21 Uhr und findet dieses Jahr zum ersten mal am Parkplatzgelände hinter dem Meierhof in Raabs statt. Bevor die Party startet findet die alljährliche Jungbürgerfeier statt.

Eine weitläufige Zeltlandschaft trotzt jedem Wetter und wartet unter anderem mit Seidlbar, Mixgetränkebar, Cocktailbar, Shot-Bar, Flirtgames, Live Visuals und genügend Platz zum Feiern, Tanzen und Chillen auf. Für heiße Beats auf der Tanzfläche sorgen Riva Elegance, DJ Vijana, Mark D. und das Doubleplex Project. Eintritt: Euro 4,-.