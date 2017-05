PTS Gmünd siegte im Polycup-Landesfinale in Waidhofen/Thaya

12.05.2017, 11:48 Uhr

Die Mannschaft aus Gmünd darf nun NÖ vertreten und am Bundesfinale in Innsbruck teilnehmen!

- Organisiert von Thomas Fraißl, welcher in Zukunft die Aufgaben des polycups-Viertelsreferenten Waldviertel übernimmt, fand erstmalig das polycup Landesfinale in Waidhofen/Thaya im Birkenstadion statt. Gegenüber standen sich dabei die Viertelssieger PTS Gmünd (Waldviertel), PTS Himberg (Industrieviertel), PTS St. Peter/Au (Mostviertel) und die PTS Gänserndorf (Weinviertel). Im ersten Halbfinale trafen St. Peter/Au und Gänserndorf aufeinander, welches erst im Elfmeterschießen 5:3 für die PTS St. Peter/Au entschieden wurde. Das zweite Halbfinale ging klar 4:0 an die PTS Gmünd.

Im Spiel um Platz 3 setzte sich die PTS Gänserndorf knapp mit 1:0 gegen Himberg durch. Im packenden Finale PTS Gmünd gegen PTS St. Peter/Au stand es lange auf Messers Schneide 0:0, doch schließlich setzte sich die PTS Gmünd mit 3:0 durch und ist somit neuer Landessieger.Von 29.5. - 31.5.2017 darf die Mannschaft aus Gmünd nun NÖ vertreten und am Bundesfinale in Innsbruck teilnehmen!Spieler:Marco Binder, Stepha Eibensteiner, Philipp Mathuber, Dominik Haider, Manuel Kaineder, Daniel Koppensteiner, Andreas Killinger, Alexander Bruckner, Jonas Knapp, Lukas Feiler, Erwin Röhrenbacher, Stefan Fölk, Tobias Minihold, Sebastian Schermann, Stefan JanevAm Foto von li nach rechts (hinten):Organisator Thomas Fraißl (PTS Waidhofen/Thaya), LSI Gerhard Angerer, Harald Zach (Betreuer PTS Gmünd), Anton Kainrath (NÖ Jugendreferat), Gruppenobmann Karl Dangl, NÖFV-Vizepräsident Reinhard Litschauer, NÖFV-Präsident Johann Gartner, Dir. Kurt Bogg (Raiffeisenbank Waidhofen/T.), Prok. Wolfgang Trautmann (Raiffeisen NÖ Landeswerbung), Sportstadtrat Eduard Hieß, Dir. Franz Jauk, Christian Rametsteiner, Hildegard Kurz (NÖ Jugendreferat), NR Angela Fichtinger, Landesreferent Bernd Malina, Bgm. Robert Altschach, PSI RR Franz Weinberger