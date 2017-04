Tag der offenen Gärtnerei in der Waldviertler Baumschule Ludwig Bauer

22.04.2017, 22:17 Uhr

- (wak) Die Baumschule Ludwig Bauer lud am Samstag zum Tag der offenen Gärtnerei mit tollen Tagesangeboten in ihren Betrieb ein. Zahlreiche Personen nutzten die Gelegenheit um für Garten, Balkon oder Terrasse ein paar neue Pflanzen oder auch das notwendige Zubehör einzukaufen. Neben klimagewohnten und robusten Forstpflanzen findet man hier Wildgehölz, Zier- und Blütensträucher, Bodendecker, Heckenpflanzen, Nadelgehölz und natürlich Obstgehölz, Beerensträucher und vieles mehr. Aktuell sind zur Zeit: Kräuter und Gemüsepflanzen, resistente Paradeiser und Paprika, Gurken, Zucchini, Biosaatgut, Kräuter- und Aussaaterde.Der Trend geht zum Selbstversorger, denn vom eigenen Garten weis man von wo es herkommt! Besonders interessant ist auch der Familienapfelbaum mit 3-5 unterschiedlichen Apfelsorten, die zu verschiedenen Zeiten reifen. Von Stefanie Bauer-Polt, Jakob Bauer und Lisa Prager wurden die Besucherinnen und Besucher fachkundig beraten.

- Di. 25. April ist von 7.30 bis 18.00 Uhr. Jeder Kinder das an diesem Tag in die Baumschule Bauer kommt, erhält eine Pflanze geschenkt.vom 25. April bis 12. Mai 2017 für Kinder von 2 bis 12 Jahren. Jedes Kind das eine Zeichnung vom Garten oder seinem Lieblingsbaum bringt, nimmt an dem Gewinnspiel teil. Es wird ein Obstbäumchen verlost!