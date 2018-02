Jäger und Schützengilde Union Raika Waidhofen

07.02.2018, 07:11 Uhr

Trainiert wird in den Wintermonaten jeden Freitag ab 19.00 Uhr. Interessierte Leute, welche in den Schießsport hineinschnuppern wollen sind herzlich willkommen. Die Gilde stellt gratis Leihmatchwaffen zur Verfügung. In den Sommermonaten wird mit den Feuerpistolen und Ordonanzgewehren am Schießstand in Dobersberg trainiert. Auch hier hat in den letzten Jahren ein Wandel von der einhändig geschossene Matchpistole auf die großkalibrige Gebrauchspistole, welche beidhändig geschossen wird, stattgefunden. Am Dobersberger Schießstand werden auch laufend Schießveranstaltungen abgehalten, wo jeder Interessierte teilnehmen kann.