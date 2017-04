Durchstarter: Liane Wöchtl und der Spaß an rauchenden Köpfen

24.04.2017, 00:00 Uhr

Die Waidhofnerin ist Marketing-Expertin und liebt den Adrenalin-Stoß am "Herumspinnen"

Ich habe folgenden „hohen“ Anspruch an meine Arbeit: Freude. Diesen habe ich mir erfüllt: mein Arbeits-Alltag ist geprägt von Spaß, einem rauchendem Kopf, „Herumspinnen“, und langen Tagen an denen der eine oder andere Adrenalin-Stoß freigesetzt wird.Belebend: Ich fordere mich täglich hinaus, gebe mein Bestes und gehe am Abend mit dem guten Gefühl ins Bett, etwas geleistet zu haben. Besondersfreue ich mich darüber, wenn ich meinen Kunden ihren Arbeits-Alltag erleichtere und wir gemeinsam einen Schritt nach Vorne gehen.Marketing-Beratung, Strategie-Entwicklung, Realisierung

