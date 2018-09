EIBETEX lädt zum Tag der offenen Tür

13.09.2018, 10:04 Uhr

Am 14.9.2018 von 9:00 bis 14:00 lädt Sie die Firma EIBETEX ein ihren Betrieb genauer kennen zu lernen.

WAIDHOFEN. "Herzlich Willkommen!", heißt es am 14.9.2018 von 9:00 bis 14:00 bei EIBETEX. An diesem Tag besteht für jeden die Möglichkeit den Betrieb mit dem zahlreichen Angebot von Produkten und Dienstleistungen kennen zu lernen. Der Sozial Ökonomische Betrieb unterstützt arbeitssuchende Frauen und Männer aus der Region bei der Suche nach einem Arbeits- bzw. Ausbildungsplatz (Tischlerei und Einzelhandel). In der Bahnhofstraße 34 (Büro und Werkstätten) und der Böhmgasse 32 (Shop) in Waidhofen können Sie mehr über diese tolle Projekt erfahren. Wir freuen uns auf Ihren Besuch und laden Sie herzlich zu einem Austausch in gemütlicher Atmosphäre ein. Für das leibliche Wohl ist besten gesorgt!