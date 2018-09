Maurer-Deponie – Giftig oder nicht giftig?

12.09.2018, 16:46 Uhr

Auf Veranlassung des Grundbesitzers wurden Proben der Ablagerungen der ehemaligen Mülldeponie entnommen.

WELS (sw). Die "Maurer-Schottergrube" wurde, laut einer Aussendung der Grünen Wels, von 1964 bis in die Achtziger von der Stadt als Mülldeponie genutzt. eine Aussendung der Stadt Wels bestätigt eine Nutzung im Zeitraum von 1965 bis 1969 auf Basis des Genehmigungsbescheids der OÖ Landesregierung. Hausabfälle aller Art, ausgenommen derer im Bescheid festgelegten Stoffe, wurden dort bis zur Stilllegung entsorgt. In dieser Zeit sollen, laut den Grünen, 400.000 Kubikmeter Hausmüll in der etwa 10 Meter tiefen Grube abgelagert worden sein.

Ölfässer gefunden



Da-Vinci-Schule auf Deponie gebaut

Reaktionen der Stadtparteien

Einig ist man sich, dass sich die Abfallgrube derzeit unter Beobachtung des Umweltbundesamts befindet und zudem als Verdachtsfläche in das Umweltkataster eingetragen ist. Laut den Grünen liegt der Umstand darin begründet, das Messungen die Unbedenklichkeit der Fläche nicht eindeutig bestätigen konnten. Laut Aussendung des Magistrates wurden von der OÖ Landesregierung Grundwasserbeobachtungssonden gesetzt. Mit diesen wird in regelmäßigen Abständen geprüft, ob es durch Ablagerungen zu Grundwasserbeeinträchtigungen kommt. Die letzte derartige Prüfung im Juni 2018 hat keine Grenzwertüberschreitung festgestellt.Am Montag starteten auf dem Grundstück nördlich der Da-Vinci-Akademie mittels Bagger ein etwa vier mal vier Meter großer Aushub. Auf dem willkürlichen ausgewählten Ort wurden laut Aussendung der Grünen einige Ölfässer zu Tage gefördert. Als schlußendlich eine Flüssigkeit aufgespürt wurde, von der ein beißender Geruch ausströmte, wurden die Arbeiten beendet und Anzeige erstattet. Tags darauf, am Dienstag, wurden vom Umweltbundesamt Proben für die Analyse abtransportiert.2010 wurde die sogenannte Da-Vinci-Akademie auf einem Teil des Geländes errichtet. Das Umweltbundesamt bescheinigte, laut Aussendung der Grünen, den Betreibern der Schule im Vorfeld der Bautätigkeiten eine Unbedenklichkeit des dort deponierten Mülls. Beim Bau der Schule wurden allerdings eine Reihe von Auflagen gemacht, so durfte die Schule nicht unterkellert werden.Sollte sich der Verdacht bestätigen, dass hier Problemstoffe lagern, so wäre die Stadt Wels als Verursacher in der Pflicht“, so der Grüne Fraktionsobmann Walter Teubl. „Eine Sanierung der Deponie wäre dann, so kostspielig das ist, eine unumgängliche Notwendigkeit. Es muss unbedingt ausgeschlossen werden, dass durch diese Deponie das Grundwasser verseucht wird oder Anrainer gefährdet sind.“Bürgermeister Rabl: „Die Befüllung der Grube erfolgte vor mehr als 40 Jahren. Nach der derzeitigen Aktenlage hat die Stadt Wels korrekt gehandelt. Wesentlich ist, dass eineBeeinträchtigung des Grundwassers ausgeschlossen werden kann."Teubl kontert: „Die Stadt Wels darf sich nicht durch juristische Spitzfindigkeiten der Verantwortung entziehen und sich auf wilde Ablagerungen ausreden, da sie laut Bescheid die Verpflichtung gehabt hätte, die Deponie einzuzäunen und zu bewachen, was offensichtlich nicht erfolgt ist“Stadtrat Lehner von der ÖVP laut Telefonat am Mittwoch,12. September : "Grundsätzlich ist jede Deponie aus den 70ern aus heutiger Sicht ein Skandal. Müll wurde damals sorglos entsorgt. Deshalb ist der Grund auch als Verdachtsfläche geführt und der Bund zuständig. Bislang zeigten die Prüfungen eine Unbedenklichkeit. Ich kann zwar bestätigen, dass ein Ölfass gefunden wurde, den Bescheid über die Umweltverträglichkeit überlasse ich aber dem Umweltbundesamt. Wer schlussendlich verantwortlich ist, entscheiden die Gerichte."Die Welser Umwelt- und Gesundheitsreferentin Silvia Huber warnt:„Wir sollten die Deponie-Rückstände nicht auf die leichte Schulter nehmen und mit größter Sorgfalt vorgehen. Immerhin befindet sich diese zugeschüttete Abfallgrube in unmittelbarer Nähe einer Schule" Zudem schlägt sie vor, zusätzlich zu den privaten Untersuchungen des Grundeigentümers und der Probenentnahme der Umweltbundesamtes eine weitere Untersuchung durch unabhängige Experten zu veranlassen.Sobald die Analysen über die Bodenproben offiziell bekannt gemacht werden wird die BezirksRundschau Sie an dieser Stelle weiter informieren.