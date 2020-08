Die Platzkonzert unserer Musikkapellen finden großen Anklang. Die Musikkapelle Axams freute sich wieder über viele Besucher. Es gab nicht nur beste Musik, sondern auch Ehrungen und Auszeichnungen.

Es war ein würdiger Rahmen an einem wunderbar lauen Sommerabend, an dem die Musikantinnen und Musikanten unter der musikalischen Leitung des neuen Kapellmeisters Hannes Nagiller beste Laune hatten. An diesem Abend standen aber auch mehrere Höhepunkte am Programm.

Ehrungen

Ewald Fagschlunger durfte Urkunde und Medaille für 50-jährige Mitgliedschaft entgegennehmen. Arnold Happ wurde für 40 Jahre im Dienst der Blasmusik geehrt. Simon Leis stand gleich zwei Mal im Rampenlicht. Er ist nicht nur seit 25 Jahren Mitglied im Blasmusikverband, sondern hat vor kurzem auch die Stabführerprüfung in Gold des Österreichischen Blasmusikverbandes mit Auszeichnung absolviert. Solcherart wurde auch die Berechtigung erworben, das Stabführerabzeichen zu tragen – keine Frage, dass sich Bezirksstabführer Hans Prader aus Götzens darüber ganz besonders freute. Er überreichte aber auch zusammen mit Obmann Adi Schiener und Kapellmeister Hannes Nagiller den weiteren Geehrten ihre Auszeichnungen.

Simon Leis wurde zweifach geehrt – Kpm Hannes Nagiller, Bez.-Stabführer Hans Prader und Obmann Adi Schiener (v.l.n.r.) gratulierten.

Förderer

Geehrt wurden nicht nur aktive Musikanten, sondern auch jene, die die Musikkapelle Axams stets in besonderer Weise unterstützen. Barbara Frießnig wurde ebenso wie Meisterbäcker Christian Ruetz die Urkunde "Förderer der Tiroler Blasmusik" verliehen. Andreas Wutzel stellte sich mit einer Instrumentenspende ein. Er finanzierte ein neues Saxophon für Hannah Ruetz, die sich auf besondere Weise erkenntlich zeigte. Die bestens bekannte Ballade "Gabriellas Song" wurde kurzerhand in beeindruckender Weise zu "Hannahs Song" – ihre Solodarbietung wurde mit großem Applaus belohnt.

