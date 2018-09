Die Superhelden im Bienenstock

12.09.2018, 19:37 Uhr

Bienen- und Honigtag in Axams: Alles rund um die Biene und ihren Nutzen für Mensch und Natur.



Honig als Allheilmittel

Eine Nachhilfestunde in Sachen Honigproduktion und dessen Wirkung gab es vergangenes Wochenende im Hause Nagl. Der Hobbyimker und Obmann des Obst- und Gartenbauvereins Axams gewährte Einblicke in die Tätigkeiten eines Imkers. Dabei erfuhren die Teilnehmer nicht nur viel Wissenswertes über die Bienen und deren Wichtigkeit im Naturkreislauf, sondern auch über die zeitintensive Haltung eines Bienenstockes. Bis man ein Glas Honig in den Händen halten kann, benötigt es nämlich viele Einzelschritte. Aufgrund der enormen Hitze in diesem Sommer ist die Meinung des Experten zweigeteilt. Die Ernte des Blütenhonigs war in diesem Jahr sehr ertragreich, die Ernte des Waldhonigs im Westlichen Mittelgebirge hingegen eher bescheiden. Natürlich wurde der Honig in seinen verschiedensten Produkten auch verkostet. Ob als Likör, Sekt, Nektar oder als Sirup – den Teilnehmern schmeckte er allemal.Als wahre Wunderwaffe im Kampf gegen Bakterien und Viren präsentiert sich das flüssige Gold. Der Waldhonig eignet sich beispielsweise für die Bekämpfung von Erkältungen, Magnesium- oder Eisenmangel oder zur Stärkung des Immunsystems. Der Almrosenhonig hingegen empfiehlt sich zur Behandlung von Herzproblemen und hilft, bei körperlicher Schwächung wieder zu Kräften zu kommen. Ein weiteres Produkt, welches in unmittelbarer Verbindung mit einem Bienenvolk steht, ist Propolis. Die harzartige, keimfreie Masse wird von Bienen von den Knospen der Laubbäume gesammelt, um mit diesem Klebematerial Ritzen und Löcher im Inneren des Bienenstocks zu verkleiden. Gegebenenfalls werden mit diesem Material auch ungebetene Gäste, wie Mäuse oder andere Kleintiere, im Stock umhüllt und "haltbar" gemacht. Als nützliches Produkt nicht zu vergessen, ist das Bienenwachs. Seine hautschützenden und feuchtigkeitsspendenden Eigenschaften machen es zudem zu einem beliebten Inhaltsstoff in Kosmetikprodukten.