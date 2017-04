"Feuerwehr-Disco" und Maifest in Götzens

20.04.2017, 19:17 Uhr

Feuerwehr Götzens setzt eine Tradition fort und ist erstmals Veranstalter des Festes am 1. Mai!

Das traditionelle Götzner Maifest mit Maibaum wird heuer erstmals von der Feuerwehr Götzens abgewickelt. Das Maifest in dieser Form wurde 1984 erstmals veranstaltet und von Beginn an von der Götzner Bevölkerung sehr gut angenommen. In den vergangenen Jahren wurde es von der SPÖ Götzens und dem Trachtenverein Almrausch gemeinsam veranstaltet. Nachdem im Vorjahr das Maifest nicht mehr durchgeführt wurde, wird die Feuerwehr Götzens diese Tradition fortführen. Das Fest beginnt amum 11 Uhr am Platz vor dem Gemeindezentrum. Für Stimmung sorgen „Die fetzigen Tiroler“.Zur Einstimmung gibt es bereits ameine Disco im Feuerwehrhaus. DJ Häcka wird bei der „Warm-up-Party“ ab 21 Uhr für Stimmung sorgen.