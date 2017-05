"Herzklopfen" bei der Landjugend des Bezirkes

06.05.2017, 23:16 Uhr

Jungbauernschaft/Landjugend Absam wurde als aktivste Ortsgruppe ausgezeichnet!

Vor kurzem fand der Bezirkstag der Jungbauernschaft/Landjugend Bezirk Innsbruck Stadt & Land in der Blaike in Völs statt. Das Motto „Herzklopfen“ spiegelte exakt die Gefühle wider, welche bei dieser Veranstaltung geweckt wurden. Ein bis auf den letzten Platz gefüllter Festsaal, Fahnenabordnungen aus allen Bezirken Tirols, sowie ein abwechslungsreicher Festakt ließen die Herzen sämtlicher Teilnehmer höher schlagen.Begonnen hat der Bezirksjungbauerntag mit einer heiligen Messe in der Pfarrkirche Völs. Nach einem festlichen Einzug in das Veranstaltungszentrum Blaike, welcher würdevoll von der eigens zusammengestellten Bezirksjungbauernmusikkapelle umrahmt wurde, haben Bezirksobmann Benedikt Singer und Bezirksleiterin Marilena Gatt den Festakt eröffnet. Neben Ansprachen von zahlreichen Ehrengästen, unter anderem Landesrat Mag. Johannes Tratter und Nationalrat Hermann Gahr, wurde der offizielle Teil von verschiedenen, humorvollen Theaterstücken aufgelockert.

Aktivste Ortsgruppe

"Das Projekt 2016"

Einen Fixpunkt beim jährlichen Bezirksjungbauerntag bildet die Prämierung der „Aktivsten Ortsgruppe“. Die heiß begehrte Wanderfahne wurde vom Vorjahresgewinner Natters an die Jungbauernschaft/Landjugend Absam übergeben. Platz zwei sicherte sich die Ortsgruppe Tulfes, gefolgt von der Jungbauernschaft/Landjugend Amras. Alle drei Ortsgruppen konnten sich durch außerordentliche Leistungen und großartiges Engagement auszeichnen und sich somit unter mehr als 65 Ortsgruppen im gesamten Bezirk Innsbruck Stadt und Land durchsetzen.Neben der Verleihung der Wanderfahne wurde auch wieder „Das Projekt 2016“ gesucht. Unter den vielfältigen Einreichungen von Kapellenrenovierungen über die Veranstaltung eines Bauernmarktes bis hin zu Seniorenbesuchen, hatte die Ortsgruppe Schmirn mit der Errichtung eines Gipfelkreuzes am Tuxer Joch die Nase vorne. Die Besonderheit bildete dabei die gemeinsame Durchführung dieses Projektes mit der Nachbarjungbauernschaft Tux aus dem Zillertal, welche den Zusammenhalt innerhalb der Jungbauernschaft/Landjugend beispielhaft widerspiegelt.