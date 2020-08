Auf die Hitze folgten am Samstag die prognostizierten massiven Unwetter mit Starkregen, Hagel und Überschwemmung. Allein in Niederösterreich und der Steiermark betragen die Schäden je über 1 Million Euro.

ÖSTERREICH. Geschädigt wurde bis zum frühen Abend insbesondere die Landwirtschaft in Niederösterreich in den Bezirken Zwettl, Melk, St. Pölten-Land und Krems-Land. Neben Ackerkulturen wurde vor allem der Weinbau schwer in Mitleidenschaft gezogen. Insgesamt ist eine landwirtschaftliche Fläche von rund 2.000 Hektar betroffen. Nach ersten Schätzungen der im Dauereinsatz befindlichen Sachverständigen der Österreichischen Hagelversicherung beläuft sich in Niederösterreich der Gesamtschaden in der Landwirtschaft auf rund 1 Million Euro.

Betroffene Bezirke: Zwettl, Melk, Krems-Land, St. Pölten-Land

Betroffene Kulturen: Mais, Mohn, Rüben, Wein

Betroffene Fläche: 2.000 Hektar

Landwirtschaft in der Steiermark erneut geschädigt

Die Gewitter vom Samstag haben auch die Landwirtschaft in der Steiermark schwer in Mitleidenschaft gezogen. Die Unwetter mit Starkregen, Sturm und Hagel entluden sich Samstag am Abend (bis in die Nacht hinein) vor allem in den Bezirken Graz-Umgebung, Deutschlandsberg und Leibnitz. Auf einer Fläche von 1.500 Hektar entstand dadurch ein Schaden von rund 1,1 Millionen Euro. Betroffen sind Acker- und Obstkulturen.

Betroffene Bezirke: Graz-Umgebung, Deutschlandsberg, Leibnitz

Betroffene Kulturen: Mais, Kürbisse, Soja, Äpfel

Betroffene Fläche: 1.500 Hektar

Im Pongau in Salzburg wurden Fahrzeuge von Muren eingeschlossen.

Erst vor wenigen Tagen war der Süden Österreichs durch Unwetter stark getroffen worden. Starkregen mit oftmals großflächiger Überschwemmung und Hagel hatten vielerorts zum wiederholten Male landwirtschaftliche Flächen geschädigt: Im Burgenland, in Kärnten und in der Steiermark waren auf einer Agrarfläche von rund 7.000 Hektar Wein-, Obst- bzw. Gemüsekulturen, Acker- und Grünlandflächen verwüstet worden.

Unwetter sorgen für Verwüstung in ganz Österreich

21 Feuerwehren im Einsatz: Erneute Unwetter und Gebäudebrand im Bezirk Deutschlandsberg

Alle 73 Feuerwehren im Einsatz

Fahrzeuge wurden auf der B163 von Muren eingeschlossen

Bis 5.30 Uhr dauerten die Einsätze