Die Debatte über eine Maskenpflicht im Freien flammt auch in Österreich immer wieder auf. Lokal gibt es immer wieder ein temporäres Outdoor-Maskengebot. Und was hält die Bevölkerung davon?

ÖSTERREICH. Zu Beginn der Woche hat es Frankreich nach steigenden Infektionszahlen vorgemacht: Wer sich auf stark frequentierten Plätzen der französischen Hauptstadt Paris tummelt, muss seit Montagfrüh Maske tragen. Und auch in Österreich gibt es regional immer wieder ein temporäres Outdoor-Maskengebot. So muss etwa in den Kärntner Tourismusorten Velden und Pörtschach zwischen 21.00 und 2.00 Uhr verpflichtend Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Auch in Villach galt bis Freitag eine teilweise Maskenpflicht im öffentlichen Raum.

Die Regionalmedien Austria haben sich umgehört, was Menschen hierzulande von einem generellen Maskengebot im Freien halten.