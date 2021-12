Zu den Feiertagen spenden die Mitarbeiter der Wiener Stadtwerke 12.000 Euro an die Volkshilfe Wien.

WIEN. Die Weihnachtszeit ist die Zeit, in der man etwas Gutes tut und an bedürftige Menschen spenden, die weniger haben als man selbst. Um die Volkshilfe Wien in ihren Sozialberatungs-Angebot zu unterstützen, sammelten die Mitarbeiter der Wiener Stadtwerke Geld.

Die Wiener Stadtwerke spendeten 12.000 Euro an die Sozialberatung der Volkshilfe.

Foto: Volkshilfe

Dieses übergaben sie rechtzeitig zu den Feiertagen an die Sozialeinrichtung. Die Summe wurde dann von den Wiener Stadtwerken selbst verdoppelt. Insgesamt gingen 12.000 Euro an die Volkshilfe Wien.

