Die Temperaturen bleiben kühl. Freuen können sich die Wienerinnen und Wiener aber vereinzelt auf Sonnenstrahlen.

WIEN. In der Nacht auf Mittwoch hat sich dichter Hochnebel gebildet. Die Nebelschichten werden im Laufe des Tages langsam dünner und es klart auf. Auch die Sonne lässt sich zwischendurch immer wieder blicken. In der Früh zeigt das Thermometer noch um die 0 Grad an.

Wie magst du das Wetter am liebsten?

Laut der Zentralanstalt für Meterologie und Geodynamik (ZAMG) klettern die Temperaturen untertags aber auf etwa 4 Grad. Den Wind ist man in Wien stets gewöhnt. Auch heute weht dieser mäßig aus West bis Nordwest.

Schneeregen am Donnerstag

Das sonniges Wetter setzt sich am Donnerstag kurzzeitig durch. Gegen Abend ziehen dann dichte Wolken von Norden her auf. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag setzt Regen ein, der sich zeitweise auch in Schneeregen verwandeln wird.

Das könnte dich auch interessieren:

Mann mit 164 km/h statt 70 km/h in Wien unterwegs