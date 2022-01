Ein neues Pilotprojekt bindet die Bürgerinnen und Bürger in die Politikgestaltung mit ein: Das Wiener Klimateam.



WIEN./MARGARETEN/SIMMERING/OTTAKRING. Um die Klimakrise erfolgreich zu bekämpfen bedarf es der Anstrengung aller. Dabei sind natürlich auch Ideen aller Wienerinnen und Wiener gefragt. Aus diesem Grund wurde nun ein neues Beteiligungsprojekt ins Leben gerufen: Das Wiener Klimateam.

In drei Bezirken startet ein Pionier-Projekt: Margareten, Simmering und Ottakring sind vom Start an mit dabei. Die Bewohnerinnen und Bewohner der hier Lebenden werden aufgerufen, Ideen für Klimaschutz einzubringen. Gemeinsam mit der Stadt werden anschließend konkrete Klimaprojekten ausgearbeitet.

Neue Ideen gefragt



„Die Wienerinnen und Wiener wissen selbst am besten, was es bei ihnen ums Eck braucht, um das Leben in der Stadt noch nachhaltiger und besser zu machen", so Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ). "So können sie ihre unmittelbare Lebensumgebung mitgestalten“.

Mit dem Wiener Klimateam setzt die Stadt Wien auf einen gemeinsamen Weg für Klimaschutz und Klimaanpassung. Für die Pilotphase des Wiener Klimateams stellt die Stadt 6,5 Millionen Euro pro Jahr zur Verfügung. Diese Mittel wurden bereits im Klima-Ausschuss des Wiener Gemeinderats beschlossen.

Startschuss für das Pilotprojekt ist im Frühjahr. Nach einer Einreichphase im April und Mai werden die Ideen einem Schnellcheck unterzogen und in gemeinsamen Workshops mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern zu umsetzungsfähigen Projekten weiterentwickelt. Im November entscheidet dann eine Jury, welche Projekte umgesetzt werden.

