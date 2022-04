Ich wünsche mir einen Baum, in dessen Schatten mein Enkelkind mit mir spielen wird, auf den es hinaufklettern wird und auf dessen Ästen sitzen wird, während es über die Ungerechtigkeit der Welt jammert, unter dem es sämtliche verstorbene Haustiere beerdigen kann, in dessen Rinde es den Namen der ersten Liebe ritzen wird, dessen Früchte es pflückt. Einen Baum, um den es dann mit den eigenen Kindern herumläuft, in dessen Schatten es seinen Lebensabend genießen und die nächste Generation beobachten kann. Ein Baum bedeutet Lebenskreislauf.

20.000 Bäume in der ganzen Stadt + Umfrage