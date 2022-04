Ukrainisch Katholischer Gottesdienst am Flugfeld in Wiener Neustadt

Die Begrüßung der Ukrainischen Gäste erfolgte mit dem Hissen zweier Ukrainischen Fahnen am Kirchenplatz, womit der Pfarrgemeinderat seine Wertschätzung gegenüber den Ukrainischen Gästen auch sichtbar zum Ausdruck bringen wollte.

Bereits zum 4. Mal wurde in der Flugfeldkirche der Pfarre St. Anton ein Ukrainisch-Katholischer Gottesdienst angeboten. Den Byzantinischen Ritus zelebrierte diesmal sogar der Generalvikar der Ukrainisch Katholischen Kirche in Österreich, Jury Kolosa.

Wurden die bisherigen 3 Gottesdienste im Wechselgesang zwischen dem Ukrainischen Priester von Lemberg, Malchyn Volodymyr und dem Seminaristen im Wechselgesang begleitet, so durfte sich die betende Gemeinde diesmal von einen glockenreinen und stimmungsvollen Duett vom Seminaristen und dem Generalvikar überraschen lassen.

Wenn anfangs auch noch wenige Kirchenteilnehmer anwesend waren, so steigerte sich das Mitfeiern unserer Ukrainischen Gäste von Sonntag zu Sonntag bereits bis zu 37 Personen.

Heimat für die Ukrainer in der Wiener Neustädter Pfarre St. Anton

Mit der Begrüßung wurde das Bemühen zum Ausdruck gebracht, dass den Ukrainischen Kirchenbesuchern mit einem Gottesdienst aus Ihrer Heimat Trost und Zuversicht auch in der Fremde vermittelt werden möge. Diese Gottesdienste, die Verlesung des Evangeliums und der Vortrag der Predigt wurden und werden natürlich in der unseren Gästen vertrauten Ukrainischen Sprache gelesen und verkündet.

Beichtgelegenheit und Agapen-Teilnahme

Schön war es auch, dass sich Generalvikar Jury Kolosa nach dem Gottesdienst genügend Zeit, sowohl für die Beichtgelegenheit, als auch für die persönliche Begegnung bei Kuchen und Kaffee genommen hat.

Hans Machowetz,

für die Pfarre St. Anton