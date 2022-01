Neujahrssegen in der Flugfeldpfarre St. Anton

Kaplan Sylvere Buzingo spendete den Neujahrssegen am 1. und 2. Jänner der betenden Gemeinde in der Kirche der Pfarre St.Anton am Flugfeld.

Die Flugfelder Sternsinger sammeln für die Völker im Regenwald

In den nächsten Tagen sind die Sternsinger auch am Flugfeld unterwegs, um so wie alljährlich auf der ganzen Welt zu sammeln. Diesmal geht es um den Erhalt der "grünen Lunge der Erde" und zum Überleben der indigenen Völker in Amazonien!

Vielen Dank für die Spenderbereitschaft, die auch beim Dreikönigs-Gottesdienst am kommenden Donnerstag um 09:30 Uhr in der Kirche am Flugfeld möglich ist!

Hans Machowetz,

Pfarrgemeinderat