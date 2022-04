Ukrainisch Katholische Andacht am Flugfeld

Nachdem sowohl der Generalvikar der Ukrainisch Katholischen Kirche Österreichs, als auch der Ukrainische Seminarist und Sänger von Heiligenkreuz an diesem Wochenende in Linz und der Ukrainische Pfarrer aus Kiev in Lemberg gebunden waren, sprang Pfarrer Viktor Kurmanowytsch aus Sollenau ein, um zumindest eine Andacht für die Ukrainischen Kirchenbesucher in ihrer Sprache zu halten.

Der nächste Ukrainisch Gottesdienst ist am Sonntag, den 24. April um 11 Uhr

Diese Andacht wurde so wie die bisherigen Ukrainischen Gottesdienste wieder sehr dankbar angenommen und am nächsten Sonntag wird diesmal ein Ukrainisch Katholischer „Oster-Gottesdienst“ im Byzantinischen Ritus wieder um 11 Uhr in der Flugfeldpfarre St.Anton in Wiener Neustadt zelebriert werden, wozu auch Österreichische Kirchenbesucher herzlichst eingeladen sind.

Hans Machowetz,

für die Flugfeldpfarre St. Anton