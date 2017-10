Schwarze und blaue Sieger und ein schwarzer Tag für die Roten

15.10.2017, 19:12 Uhr

Überraschend war der Sieg der ÖVP nicht. Immerhin ist der Bezirk bei den Bürgermeistern ein traditionell schwarzer. Doch nach dem Wahlgang am Sonntag holt sich die ÖVP bei der Nationalratswahl die meisten Stimen und hält mit 33,2 Prozent (+5 Prozent) die klare Nummer eins im Bezirk. Die größten Gewinne gab es in Eggendorf. Hier legte die ÖVP um satte 10,1 Prozent zu. Dazu kommen Gewinne von 9,4 Prozent in Bad Fischau-Brunn und Theresienfeld.Platz zwei hat sich die FPÖ gesichert. Sie hat in allen Gemeinden zugelegt, und zwar deutlich. Am meisten mit 12,7 Prozent in Schwarzenbach, aber auch in Ebenfurth gab es ein sattes Plus von 12 Prozent, in Hochneukirchen-Gschaidt von 11,9 Prozent. In den vier Gemeinden Eggendorf (39,1 Prozent), Theresienfeld (34,5 Prozent), Lanzenkirchen (33,2 Prozent), Lichtenwörth (32,5 Prozent) und Zillingdorf (32,3 Prozent) bekam blau sogar die meisten Stimmen.Ein schwarzer Tag war es für die Roten. Gerade mal in einer Gemeinde legte die SPÖ zu und zwar in Katzelsdorf um 1,2 Prozent. Ansonsten hagelte es rundum nur Verluste. Deutlich war es in Ebenfurth - der Heimatgemeinde von Landtagspräsidenten und Bürgermeister Alfredo Rosenmaier - mit 10,2 Prozent, Eggendorf mit minus 9,2 Prozent, in Schwarzenbach mit minus 9 Prozent und 8,1 Prozent in Zillingdorf.„Man sieht, dass die Wähler deutlich zwischen Bürgermeister- und Nationalratwahl unterscheiden. Das Ergebnis zeigt die Unzufriedenheit der Bürger. ÖVP und FPÖ haben das emotionale Thema Migration besser verkauft, wobei Hans Peter Doszkozil die richtige Richtung eingeschlagen hat. Aber das dürfte beim Wähler nicht angekommen sein“, versucht Lichtenwörths Bürgermeister und SPÖ-Nationalratskandidat Harry Richter die Verluste der SPÖ zu analysieren.