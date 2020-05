Junge Forscher experimentieren in den eigenen vier Wänden weiter.

ST. PAUL. Die Neue Mittelschule (NMS) St. Paul rief den naturwissenschaftlichen Wettbewerb "NAWI-Challenge" ins Leben. Obwohl die Schulen seit bald zwei Monaten geschlossen sind und Distance-Learning an der Tagesordnung steht, wurde die NAWI-Challenge in vollem Umfang fortgesetzt. Im Zuge dessen befasst sich Tobias Urbanz mit der "Sprengkraft der Bohnen".

Experiment mit Bohnen

Viele junge Forscher experimentierten in den letzten Wochen zu Hause weiter: Einer von ihnen ist Tobias Urbanz aus der Volksschule (VS) St. Georgen. Vor Kurzem ließ er sich über die Schulter schauen und verriet so manche Details zu seinem Projekt "Sprengkraft der Bohnen".

Er verrührte dabei Bohnen mit Gips, gab die Mischung in Becher und besprühte sie mehrmals täglich mit Wasser. Die Entwicklungen hielt er regelmäßig fotografisch und in schriftlicher Form fest.

Ergebnis

Die Bohnen keimten trotz der veränderten Umstände und begannen den Gips allmählich zu sprengen, was den motivierten Forscher besonders faszinierte. Letztendlich konnte er sie im Garten ansetzen. Die NAWI-Challenge macht ihm großen Spaß: "Es gibt immer spannende Aufgaben und viel Neues zu entdecken." Obwohl der Schüler auch zu Hause einiges ausprobieren und lernen kann, freut er sich wieder auf die Schule.

Das Rennen um den Sieg

Ähnlich wie der achtjährige Schüler arbeiten zahlreiche weitere Kinder und Jugendliche an den Aufträgen des Wettbewerbs. Noch knapp 30 Klassen aus Volks- und Neuen Mittelschulen sind im Rennen um den Sieg.

Außerdem hält der Großteil der Sponsoren trotz der schwierigen wirtschaftlichen Lage weiter an der Challenge fest. Im Juni werden die erfolgreichsten Klassen durch eine unabhängige Jury ermittelt.