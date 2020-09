Lehrer und Schüler stehen in den Startlöchern für das neue Jahr an den Lavanttaler Musikschulen.

BEZIRK WOLFSBERG. Mit dem Beginn des neuen Schuljahres läuft auch der Betrieb in 27 Musikschulen des Landes Kärnten wieder an. Aufgrund der Corona-Krise musste im letzten Halbjahr für einige Wochen auf Online-Unterricht umgestellt werden, danach fanden die Unterrichtseinheiten unter Einhaltung der Sicherheitsmaßnahmen wieder wie gewohnt statt. Die WOCHE sprach mit den Direktoren der Lavanttaler Musikschulen über den Start in das neue Schuljahr und welche Erfahrungswerte sie im letzten Halbjahr sammelten.

Digitales integrieren

In der Musikschule Oberes Lavanttal startet der normale Unterrichtsbetrieb mit allen Fächern, wie Direktor Otmar Lichtenegger erklärt: "Solange es die Ampelregelung zulässt, wird es auch Ensembleproben und die musikalische Früherziehung geben." Den Youtube-Kanal, wo zahlreiche Videos das Abschlusskonzert im Juni ersetzt haben, möchte er auch weiterhin nutzen. "Ich kann mir gut vorstellen, Videoprojekte zukünftig in den Unterricht zu integrieren", fügt Lichtenegger hinzu.

Präsenzunterricht als Ziel

"Anfangs war der Online-Unterricht spannend, doch auf Dauer fehlt der persönliche Kontakt", zieht Siegfried Gutsche, Direktor der Musikschule Unteres Lavanttal, vom letzten Halbjahr Bilanz. Jedoch sind nun alle Lehrer fit in der Technik und können kurzfristig reagieren, je nachdem, wie sich die Lage entwickelt. Gutsche betont: "Das Schuljahr läuft normal an, durchgehender Frontalunterricht ist das Ziel."

Selbstständigkeit gesteigert

Da hauptsächlich Einzelunterricht stattfindet, blickt Daniel Weinberger, Direktor der Musikschule Wolfsberg, optimistisch in die Zukunft: "Abstände können in diesem Fall leicht eingehalten werden." Auch Bläserklassen in Schulen und Kindergärten sind wieder erlaubt. "Obwohl der Frontalunterricht oberste Priorität hat, wirkte sich der Online-Unterricht positiv aus. Schüler wurden selbstständiger", so Weinberger. Für einen Onlinebetrieb ist die Musikschule gerüstet.

Anmeldungen auch online

Am Montag und Dienstag, 14. und 15. September, stehen die Türen der Musikschulen jeweils von 16 bis 18 Uhr für die Einschreibung offen. Zusätzlich sind Anmeldungen online möglich, die Frist endet am 15. September um 18 Uhr. Im Lavanttal konnten schon zahlreiche Anmeldungen über die Website (www.musikschule.ktn.gv.at) verzeichnet werden.