Musikschüler Unteres Lavanttal beim Konzert des Kärntner Blockflötenorchester

25.04.2017, 22:54 Uhr

, die BlockflötenschülerInnen der Musikschule Unteres Lavanttal einen Ausflug zum Konzert des Blockflötenorchester des Kärntner Landesmusikschulwerkes in Friesach.Gemeinsam mit ihrer Kollegin, wurde ein Ausflug für ca. 40 BlockflötenschülerInnen organisiert.Mit Cimenti Reisen kamen die jungen und jung gebliebenen Musiker von Lavamünd ausgehend bequem und sicher zum Konzert in die Aula des Krankenhauses des deutschen Ordens Friesach .Ein höchst anspruchsvolles, sowie unterhaltsames musikalisches Programm wurde vomgeboten. Dieses Orchester besteht aus ca. 40 Schülern und Lehrern aus den Kärntner Landesmusikschulen.Zu hören waren sowohl verschiedenste Stilrichtungen von Rennaissance bis zur modernen Musik, als auch verschiedenste Blockflöteninstrumente , von der Sopranino bis zur Großbaßblockflöte. Aufgrund dieses hervorragenden Konzertes wurde in einigen Zuhörern die Lust selbst mehr Blockflöte zu spielen wieder neu entdeckt. Perfekt rundete den Ausflug eine Stärkung mit Brezen und Getränke , gesponsert von Frau Sabine Walzl und Herrn Karl-Heinz Ira von der Firma Murauer Bier ab.Weiters wurde die Ausfahrt von der Kärntner Sparkasse St. Andrä mit einer großzügigen Spende unterstützt, wofür sich alle Beteiligten und die Organisatorin aufs herzlichste bedanken möchte.