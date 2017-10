Abend der Barmherzigkeit in Wolfsberg

05.10.2017, 09:00 Uhr

In der Markuskirche fand wieder der Abend der Barmherzigkeit statt.

WOLFSBERG. Am vergangenen Sonntag versammelten sich zahlreiche Gläubige in der Markuskirche, um einen Impuls über Trost in der Apokalypse zu betrachten, eine Stunde der Anbetung mit Texten und Musik zu erleben und die Heilige Messe zu feiern. Anschließend gab es eine Agape im großen Markussaal. Beim Abend der Barmherzigkeit waren auch Dechant Engelbert Hofer, Pfarrer Eugen Länger, Provisor Martin Edlinger, die zwei Wolfsberger Kapläne Marian Kollmann und Christoph Kranicki und Diakon Andreas Schönhart mit dabei.