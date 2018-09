Landjugend im Tal zählt 660 Mitglieder

12.09.2018, 10:39 Uhr

Ein Kärntner steht der Europäischen Landjugend vor. Wie sieht es mit der Landjugend im Lavanttal aus?

Rund 660 Mitglieder

LAVANTTAL. Der Kärntner Sebastian Laßnig aus Eppersdorf steht seit Kurzem der Europäischen Landjugend (LJ) vor (Details siehe unten). Grund genug, um über die Situation der Landjugend im Bezirk zu sprechen.Im Lavanttal gibt es derzeit 15 aktive Ortsgruppen mit insgesamt 660 Mitgliedern. Der Bezirksvorstand besteht aus zwölf Personen. "Landjugend hält als traditionelle Organisation an vielen Werten und Normen fest, versucht aber auch mit dem Trend der Gesellschaft zu gehen, um für Jugendliche attraktiv zu bleiben", so der Bezirksobmann Josef Rampitsch. Jedes Mitglied ist in die Gemeinschaft eingebunden und hat die Möglichkeit, diese selbst mitzugestalten. "Durch gemeinsame Aktivität entstehen neben dem Angehörigkeitsgefühl auch Freundschaften, die auf Ehrlichkeit und Vertrauen basieren."

Zahlreiche Veranstaltungen

ZUR SACHE:

Die LJ im Bezirk Wolfsberg ist die zweitgrößte in Kärnten. "Natürlich gibt es immer wieder Höhen und Tiefen bei den einzelnen Ortsgruppen, was den Nachwuchs betrifft. Aber zurzeit ist das Thema Landjugend in aller Munde, speziell bei den Jugendlichen." Im Laufe des Jahres werden von der Landjugend zahlreiche Feste organisiert: "Abgesehen von kirchlichen Veranstaltungen und Brauchtumspflege organisiert jede Ortsgruppe eine Veranstaltung. Viele veranstalten einen Ball oder eine Landjugend-Disco."Josef Rampitsch: Bezirksobmann und Landesobmann StellvertreterIngrid Steinkellner: BezirksleiterinMartin Schnuppe: Bezirksobmann StellvertreterRamona Rutrecht: Bezirksleiterin Stellvertreterin und Landesleiterin StellvertreterinChristopher Obronig: Bezirksobmann Stellvertreter und Obmann in LavamündConny Scheiber: Bezirksleiterin StellvertreterLukas Zmug: Bezirkskassier und Obmann in SchieflingMartin Wunder: Bezirkskassier Stellvertreter und Obmann in St. GeorgenMichael Pachler: BezirkskulturreferentWaltraud Steinkeller: BezirksschriftführerinAnna Salzmann: BezirkspressesprecherinAnna Waldmann: Bezirksagrarsprecherin und Leiterin Granitztal