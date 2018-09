Round Table 38 schenkt Familien im Tal viel Freude

12.09.2018, 10:43 Uhr

Im Rahmen des Projektes "Freude schenken" könnten einige Familien ein paar Tage in Italien verbringen.

WOLFSBERG. Durch das Charity-Projekt "Freude schenken" des Round Table 38 Wolfsberg konnten auch dieses Jahr wieder Familien aus dem Tal mehrere Tage in Lignano verbringen. Dabei konnten sie ihren Urlaub inklusive etwas Taschengeld in vollen Zügen genießen. Dieses Projekt wird jedes Jahr vom Round Table 38 Wolfsberg durchgeführt und ermöglicht es bedürftigen Familien einen gemeinsamen Urlaub zu erleben. Finanziert werden solche Projekte durch den Erlös aus verschiedenen Veranstaltungen der Organisation.Die nächste Veranstaltung der Wohltätigkeitsorganisation findet im Mai 2019 statt. Die EAV macht auf ihrer Abschiedstournee Halt in der Eventhalle Wolfsberg.Der Erlös dieser Veranstaltung kommt weiteren Charity-Projekten zugute.