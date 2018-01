Strategien gegen den Klimawandel im Lavanttal

03.01.2018, 16:03 Uhr

Interesse ist groß

Nicht nur Nachteile

Kein endgültiges Urteil

"Das Thema hat uns sofort interessiert, weil es ja vor allem unsere Generation betrifft", erzählt Hannah Wuggenig (18) aus Wolfsberg. Ähnlich argumentiert auch ihre Schulkollegin Selina Senft (17). Wie stark der Klimawandel das Lavanttal mittlerweile verändert, wurde den Schülern während der Recherchen für einen kurzen Film zu diesem Thema bewusst, den sie vor Kurzem in der Bücherei des Schulzentrums gezeigt haben.Experten aus den unterschiedlichsten Branchen zeichnen in dem Beitrag ein durchaus differenziertes Bild von den Risiken und Chancen der Klimaänderung. "Wir reagieren auf die erhöhten Temperaturen mit verstärkter künstlicher Beschneiung im Winter und der Ausweitung des touristischen Angebotes im Sommer", erklärt etwa der Geschäftsführer Heinz Worofka die Strategie des Skigebietes auf der Koralpe.Unterschiedlich bewertet auch Siegfried Quendler vom Obst- und Weinbauzentrum den Klimawandel: "Schäden durch Fröste im Spätfrühling stehen längere Vegetationszeiten im Herbst gegenüber. Das ist durchaus ein Vorteil für die Qualität der Weine". Unter anderem erfährt man in dem Film, der ab sofort auch im Internet zu sehen ist, auch, dass der Klimawandel dem "Brotbaum" heimischer Forstwirte, der Fichte, erheblich zusetzt.