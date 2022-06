ZWETTL. Ein schrecklicher Unfall hat sich am Mittwochabend, 22. Juni 2022, im Bezirk Zwettl ereignet. Laut einer ersten Medien-Meldung wurde ein 3-jähriges Mädchen von einem Traktor, welcher vom 61-jährigen Großvater gelenkt wurde, überfahren und getötet. Das Mädchen soll derart schwer verletzt worden sein, dass es noch an der Unfallstelle verstarb.

Ersten Erhebungen zufolge soll das Mädchen in den Traktor, der auf einer Straße zum angrenzenden Hof unterwegs war, gelaufen sein.

Die Polizei hat weitere Ermittlungen aufgenommen. Der Großvater erlitt einen schweren Schock und musste vom Kriseninterventionsteam betreut werden.