ER ist zurück Gerammelt voll mit Kaisertreuen war gestern der Hauptplatz bei uns in Zwettl im Waldviertel „Mir blebt nichts erspart“ wird er sich gedacht haben, unser im Herzen noch immer junge pensionierte Zwettler Stadtpfarrer Franz Kaiser, als er sah wieviele Menschen an der Feier zu seinem 60jährigen Priesterjubiläum teilnahmen , darunter natürlich auch euer aller Herr Fotograf nebst seiner leider noch immer nicht angetrauten Frau Fotograf 😉Auch seine sämtlichen ehemaligen Kaplane und der frühere Ybbser Stadtpfarrer Johann Wurzer ließen es sich nicht nehmen, an seiner Jubiläumsfeier teilzunehmen. Sie zelebrierten mit ihm dann die darauffolgende Messe. Fehlen durfte natürlich auch nicht unter Herr Bürgermeister Franz Mold , ihm zur Seite seine Stellvertreterin, Vizebürgermeisterin Andrea Wiesmüller Natürlich durfte unsere Zwettler Stadtkapelle unter ihrem Kapellmeister Herbert Grulich nicht fehlen. Nach der Messe wurden unter lautem Gelächter des Publikums von seinen Kaplanen einige Anektoten aus ihrem gemeinsamen Leben zum Besten gegeben. Mit einer Agape für alle Anwesenden wurde die Feier dann beendet

Die anwesenden Ex-Kapläne sind GR Mag. Josef Pichler, Mag. Herbert Schlosser, Mag. Hans Ströbitzer, Mag. Josef Wallner, Mag. Johann Wurzer, Mag. Gerhard Kerschbaum (war nicht auf Bühne und Foto), Mag Friedrich Mikesch, sowie Diakon Leopold Weiß und der damalige Pastoralassistent Mag. Thomas Pichler. Festprediger war Weihbischof Dr. Anton Leichtfried, der in jungen Jahren auch ein vierwöchigen Pastoralpraktikum bei Pfarrer Kaiser absolvierte. Zum anschließenden Festmahl im GH Schierhuber waren auch Vertreter der drei Pfarren Zwettl-Stadt, Großglobnitz und Marbach am Walde geladen.