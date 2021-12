Bauarbeiten Ortsdurchfahrt Rudmanns abgeschlossen

RUDMANNS. Auf Grund der schadhaften, teilweise zu schmalen Gehsteige sowie der aufgetretenen Fahrbahnschäden und auf Grund von Einbautenverlegungen durch die Stadtgemeinde Zwettl entsprach die Ortsdurchfahrt von Rudmanns nicht mehr den heutigen Verkehrserfordernissen. In der Ortsmitte wurden auf einer Länge von rund 750 m die Gehsteige und die Fahrbahn der Landesstraßen L 8245 und L 8253 erneuert. Landesrat Ludwig Schleritzko nahm in Vertretung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner die Fertigstellung für die Sanierung bzw. Neugestaltung der Ortsdurchfahrt von Rudmanns vor.



Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko: "Rund 20 Prozent des NÖ Straßennetzes sind Ortsdurchfahrten. Die Gestaltung des Straßenraumes prägt die Ortsbilder, ist damit Basis für das Wohlfühlen vor der eigenen Haustür und trägt so zur Lebensqualität und zur Erhöhung der Verkehrssicherheit bei.“ Bereits 2020 wurden umfangreiche Einbautenarbeiten durchgeführt. Heuer wurden unter Anderem die Gehsteige in der Ortsmitte saniert und verbreitert sowie teilweise neue Gehsteige angelegt. Dazu wurden die Kanten zur Fahrbahn abgeschrägt, die Fahrbahnen sebst erneuert und außerdem die Bushaltestelle neugestaltet. Bei letzterer entstanden so zusätzliche Parkplätze.

Die Arbeiten wurden mit Genehmigung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und

Landesrat Ludwig Schleritzko in einer Bauzeit von rund acht Monaten durch die Straßenmeisterei Zwettl in Zusammenarbeit mit Baufirmen der Region ausgeführt. Die Gesamtbaukosten belaufen sich auf rund 365.000 Euro.