GROSS GERUNGS. Ein bislang unbekannter Täter (uT) betrat am 21.07.2020 gegen 16:00 Uhr ein Einfamilienhaus in 3920 Groß Gerungs über die offenstehende und hofseitig gelegene Hintereingangstür und stahl aus einer Kommode im Schlafzimmer einen Bargeldbetrag in beträchtlicher Höhe (fast vierstellig). Der uT konnte vom Hausbesitzer wahrgenommen werden. Nach ansichtig werden des Hausbesitzers, flüchtete der uT in unbekannte Richtung.

Die Polizei wurde erst am 23.07.2020, nachdem das Fehlen des Geldes bemerkt wurde, verständigt.