Bei den Freiwilligen Feuerwehren blieb kein Stein auf dem anderen – von nostalgisch bis modern.

BEZIRK ZWETTL. Am 3. Dezember feierte Ernst Brandstetter seinen 95. Geburtstag. Das Kommando der Freiwilligen Feuerwehr Friedersbach gratulierte dazu recht herzlich und übergab dem Jubilar einen Geschenkkorb (alle Personen waren zum Zeitpunkt des kurzen Zusammentreffens geimpft und getestet). Brandstetter ist somit einer der wenigen Menschen, die auf 100 Jahre Niederösterreich blicken können und somit auch den Werdegang und die Entwicklung der Feuerwehren miterlebt haben. Ernst Brandstetter ist am 12. Juni 1946 in die Freiwillige Feuerwehr Friedersbach eingetreten. Er ist seit über 75 Jahren Mitglied der Wehr, rückte zu zahlreichen Einsätzen aus und half bei den Feuerwehrfesten bis ins hohe Alter mit. Bei kirchlichen Anlässen, Versammlungen oder Feiern war Ernst bis zum Anfang der Pandemie im Vorjahr noch immer aktiv mit dabei. Ernst Brandstetter wurde für seine langjährige verdienstvolle Tätigkeit im Feuerwehrwesen für 40, 50, 60 und am 29. März 2016 für 70 Jahre geehrt.

Blick auf junge Generation

Doch was bewegt Kinder heutzutage, zur Feuerwehr und somit früh in den Dienst der Freiwilligkeit einzusteigen? Der achtjährige Noah Appenauer von der Kinderfeuerwehr in Zwettl meint dazu: "Mein Onkel und meine Tante sind beide sehr aktiv in der Feuerwehr, deswegen wollte ich auch dabei sein."

Am meisten gefallen ihm die Kinderfeuerwehrstunden, in denen Einsätze geübt, viele Rätsel gelöst werden und oft auch etwas gebastelt wird. "Außerdem freue ich mich auf meine Freunde", so Noah.

Und auch Fabian Weidenauer (14 Jahre) wurde der Schritt in die Feuerwehrjugend in die Wiege gelegt: "Ich bin bei der Feuerwehr, weil mein Papa auch aktives Mitglied ist und viele Freunde von mir auch dabei sind. Am meisten Spaß machen mir das Mitarbeiten beim Feuerwehrfest und das Feuerwehr-Jugendlager. Außerdem lernen wir oft für den Wissenstest, was wirklich sehr lehrreich und interessant ist."