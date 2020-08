Motorradunfall im Gemeindegebiet Kottes

Bei Reichpolds kam es am 27. August zu einem Motorradunfall. Der Motorradlenker wurde mit dem Christophorus 2 in das Landesklinikum Krems geflogen.

BEZIRK ZWETTL. Ein 55-Jähriger aus dem Bezirk Horn lenkte am 27.08.2020, gegen 15:47 Uhr, ein Motorrad im Gemeindegebiet von Kottes vom Ortsgebiet Reichpolds kommend in Fahrtrichtung Ottenschlag. Der Motorradlenker kam aus bislang unbekannter Ursache in einer Linkskurve rechtsseitig von der Fahrbahn ab, überschlug sich im Straßengraben und kam reglos neben der Fahrbahn zum Liegen. Eine unmittelbar nachfolgende Pkw-Lenkerin leistete dem Verunfallten Erste-Hilfe und setzte die Rettungskette in Gang. Der 55-Jährige wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades mit dem Notarzthubschrauber in das Universitätsklinikum Krems geflogen.

Um ca. 16:30 Uhr wurde Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Kottes Daniel Lagler von der Polizei über die Motorradbergung informiert. Kurz nach 17 Uhr fanden sich acht Mitglieder der FF Kottes im Feuerwehrhaus ein, um zum Einsatzort auszurücken. An der Unfallstelle angekommen, wurde der Straßengraben von Wrackteilen gereinigt und gemeinsam mit dem Motorrad auf einen Hänger verladen. Zur Sicherheit der Einsatzkräfte wurde während dieser Tätigkeiten kurzzeitig eine Fahrspur gesperrt. Die Verkehrsregelung wurde von zwei Mitgliedern übernommen.

Eingesetzte Einsatzkräfte:

FF Kottes mit 3 Fahrzeugen und 8 Mann

Christophorus 2

Polizei