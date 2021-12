Nach Corona-Demo in Zwettl: Anonymer Brief an Teilnehmer

ZWETTL. Ein Teilnehmer des Protestmarsches gegen die Corona-Maßnahmen am 1. Dezember 2021 in Zwettl hat nun ein anonymes Schreiben (es liegt der BEZIRKSBLÄTTER-Redaktion vor) in seinem Briefkasten vorgefunden. Darin wird er nicht nur als "deppert" bezeichnet, sondern auch als "Corona-Leugner" oder etwa "Ungläubiger". Zudem wird darin geschrieben, dass derartige Aktionen den Streit in der Gesellschaft und in den Familien nur weiter anheizen würden.

Der Empfänger des Briefes – er ist den BEZIRKSBLÄTTERN persönlich bekannt – nimmt das Schreiben zwar relativ gelassen zur Kenntnis, hätte sich vom Verfasser jedoch mehr Rückgrat und ein persönliches Gespräch erwartet, zudem er nicht wie im Brief behauptet Mit-Organisator des Marsches war.

Zum Bericht über den Protestmarsch gehts hier.