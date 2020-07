Aufgrund von aufgetretenen Fahrbahnschäden entsprach die nördliche Ortseinfahrt Arbesbach im Zuge der Landesstraße B 119 nicht mehr den modernen Verkehrserfordernissen, weshalb der NÖ Straßendienst die Erneuerung der Fahrbahn beschlossen hat.

ARBESBACH. Auf einer Länge von rund 350 Metern wurde der Fahrbahnbelag erneuert, wobei teilweise auch tiefergreifende Sanierungen in der Tragschicht vorgenommen wurden. Auch Entwässerungseinrichtungen und der Gehsteig wurden saniert. Die Arbeiten wurde von der Straßenmeisterei Groß Gerungs in Zusammenarbeit mit der Firma Malaschofsky von Mitte Juni bis Mitte Juli 2020 unter Totalsperre ausgeführt. Die Gesamtbaukosten belaufen sich auf insgesamt rund 52.000 Euro, wovon 45.000 Euro vom Land NÖ und 7.000 Euro von der Stadtgemeinde Groß Gerungs getragen werden. Landtagsabgeordneter Franz Mold nahm in Vertretung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner die Fertigstellung der neu sanierten Ortseinfahrt vor.