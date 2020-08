Bad Traunstein (ehem. Traunstein im Waldviertel) ist eine Marktgemeinde mit knapp 1000 Einwohner im Bezirk Zwettl in Niederösterreich.

Bad Traunstein liegt im Waldviertel in Niederösterreich ca. 25 km südlich der Bezirkshauptstadt Zwettl. Mehr als die Hälfte (fast 58%) der Fläche der Marktgemeinde ist bewaldet. Bad Traunstein liegt zwischen 850 m und 948 m Seehöhe. Der Wachtstein ist die höchste Erhebung und bietet einen Blick über das gesamte Waldviertel. An klaren Tagen sieht man bis zum Schneeberg und auch weit in das Mühlviertel hinein. Das umliegende Gelände ist auch Mittelpunkt zahlreicher Feste, wie Countryfest, Wachtsteinfest und Mondscheinparty.

Der Wachtstein (948 m) besteht fast zur Gänze aus riesigen Granitblöcke und ist von zwei Seiten begehbar. Es gilt als sicher, dass in früheren Zeiten der Wachtstein ein wichtiger Punkt in der Kreidefeuerkette, zwischen Jauerlin – Wachstein – zerstörte Burg Anschau und der Burg Arbesbach war.

Das Gemeindegebiet umfasst folgende 14 Ortschaften, wobei mit Ausnahme von Bad Traunstein keine Ortschaft mehr als 100 Einwohner zählt:

Bad Traunstein

Biberschlag

Dietmanns

Gürtelberg

Haselberg

Hummelberg

Kaltenbach

Pfaffings

Prettles

Schönau

Spielberg

Stein

Walterschlag

Weidenegg

Traunstein wird 1361 erstmals urkundlich erwähnt. 1371 wird der Ort zwar noch nicht als Markt, aber als Pfarre und Sitz eines Landesgerichts genannt. Urkunden aus dem Jahr 1580 erwähnen die Marktgerechtigkeit und eine Pfarrschule.

Um 2006 entstand mit der Nachbargemeinde Ottenschlag ein Konkurrenzkampf um den Gesundheitstourismus im Waldviertel. Diesbezüglich konnte sich Traunstein in der Folge einen Vorsprung sichern. Am 12. Oktober 2008 wurde das nach 18-monatiger Bauzeit errichtete Kurzentrum ( Vivea Gesundheitshotel Bad Traunstein ) feierlich eröffnet. Insgesamt können ca. 100 verschiedene Therapieformen angeboten werden, wobei die Gewichtung auf Moor- und Fangoanwendungen liegt.

Damit war für die Gemeinde der Weg zu der per Gemeinderatsbeschluss vom 9. September 2009 angestrebten Umbenennung auf „Bad Traunstein“ geebnet. Aufgrund eines Beschlusses der NÖ-Landesregierung darf die Gemeinde seit 20. Mai 2010 offiziell den Zusatz Bad tragen.

Im 1. Abschnitt der Galerie sind Fotos direkt aus und rund um Bad Traunstein und im 2. Abschnitt sind Panorama- Aufnahmen von der umliegenden Waldviertler Landschaft zu sehen.