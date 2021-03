Am 12. März erstattete ein 63-Jähriger bei der Polizei eine Anzeige wegen versuchtem Internetbetrug. Die Täter gaben sich dabei als Mitarbeiter der "Fa. Microsoft Security“" aus. Die Polizei warnt vor dieser bereits bekannten Betrugsmasche.

BEZIRK ZWETTL. Der Mann erhielt am 12. Märt um 10:53 Uhr einen Anruf der „Fa. Microsoft Security“. Der unbekannte Anruferteilte ihm mit, dass er am Computer Viren hätte. Der 63-Jährige erhielt danach den Auftrag das Systemprogramm „Team Viewer“ zu installieren und so dem Unbekannten Zugriff auf seinen Computer zu ermöglichen. Diesem ersuchen kam er nach und der Täter begann per Fernsteuerung seinen Computer und das Handy des Mannes zu bearbeiten.

Der Telefonanruf wurde während des Telefonates, welches sich über Stunden erstreckte, insgesamt 37-mal unterbrochen und der Betrüger rief immer wieder erneut am Handy Opfers an. Sämtliche Telefonnummern begannen mit der Vorwahl +44 (Vereinigtes Königreich, Anm.).

Am Abend teilte der 63-Jährige seiner Schwiegertochter den Vorfall mit. Diese versuchte, um 19:30 Uhr, die Remoteunterstützung mittels Teamviewer zu beenden, was ihr beim dritten Mal auch gelang. Danach trennte sie den Computer vom Netz und steckte die LAN Verbindung ab.

Ein Schaden dürfte nicht entstanden sein.

Laut Polizei typische Vorgehensweise

Vor diesen soganannten Pin-Anrufen wird seitens der Telekomregulierungsbehörde RTR seit Längerem gewarnt. Dadurch soll ein teurer Rückruf provoziert werden, es wird aber auch versucht Kryptowährungen zu verkaufen. Bei typischen Ping-Anrufen klingelt das Handy nur ganz kurz, eben um den Rückruf zu provozieren. Wer die angezeigte Nummer zurückruft, muss dafür zahlen.

Die Exekutive bittet, solche Anrufe stets zu melden.