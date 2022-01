ZAGREB. Nach den vielen erfolgreichen Matches der vergangenen Wochen reisten die Spieler des Union Volleyball Raiffeisen Waldviertel hochmotiviert nach Zagreb, um dort zwei Spiele gegen Mladost Zagreb zu bestreiten. Leider wurde die Erfolgsserie der Waldviertler durchbrochen - beide Spiele entschieden die Kroaten für sich.

Über alle drei Sätze des ersten Matches behielt Mladost Zagreb die Oberhand und nahm wertvolle Punkte für die Tabelle der Mitteleuropa-Liga mit. Aufgrund einiger angeschlagener Spieler mussten die Nordmänner immer wieder auswechseln - am Ende erwies sich die kroatische Mannschaft als routinierter und gewann.

Auch am darauffolgenden Tag suchten die Waldviertler voller Motivation den Weg ins Spiel. Von Beginn an war jedoch ersichtlich, dass die Spieler des Mladost Zagreb im Service mehr Stabilität behielten und so ihre Gegner stark unter Druck setzen konnten. Kampflos aufzugeben, ist jedoch keine Option für den Union Volleyball Raiffeisen Waldviertel - sie gaben alle drei Sätze über Vollgas. Zuletzt gewann die kroatische Mannschaft verdient mit 3:0.

Um seinen Leistungsträgern noch mehr Zeit für die Regenerierung zu geben, schonte Trainer Zdenek Smejkal diese, um für die kommenden Bewerbe gut aufgestellt zu sein. Der volle Fokus seiner Mannschaft liegt nun auf den Europacup-Spielen.